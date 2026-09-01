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Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Mirecourt

Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
11 rue Vuillaume
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Mirecourt

Soirée jeux

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Soirée jeux.
Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés… il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à venir entre amis ou en famille. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Ados-Adultes à partir de 12 ans.Adultes
0  .

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40  mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Game Night.
Party games, strategy games, games of skill, new releases… there’s something for everyone. Feel free to come with friends or family. Admission is free and open to everyone.
Teens and adults ages 12 and up.

L’événement Soirée jeux Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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