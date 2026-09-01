Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Soirée jeux

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Soirée jeux.

Jeu d’ambiance, jeu de stratégie, jeu d’adresse, nouveautés… il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas à venir entre amis ou en famille. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Ados-Adultes à partir de 12 ans.Adultes

0 .

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Game Night.

Party games, strategy games, games of skill, new releases… there’s something for everyone. Feel free to come with friends or family. Admission is free and open to everyone.

Teens and adults ages 12 and up.

L’événement Soirée jeux Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT