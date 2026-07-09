Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Marche Rose La Vauxoise

Parc de la Mairie Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Ladies’ Circle de Vaux-sur-Mer organise sa 11ème Marche Rose pour la prévention du cancer du sein. Deux parcours sont proposés 10 kms et 5 kms. Des animations et un stand de prévention de l’Hôpital de Royan seront présents à l’arrivée.

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Parc de la Mairie Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 19 53 59 lc80france@gmail.com

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English :

The Ladies’ Circle of Vaux-sur-Mer is organizing its 11th Pink Walk to raise awareness about breast cancer. Two routes are available: 10 km and 5 km. Entertainment and a cancer prevention booth from the Royan Hospital will be set up at the finish line.

L’événement Marche Rose La Vauxoise Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-28 par Mairie de Vaux-sur-mer