Marche Rose La Vauxoise Vaux-sur-Mer
dimanche 18 octobre 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Marche Rose La Vauxoise
Parc de la Mairie Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le Ladies’ Circle de Vaux-sur-Mer organise sa 11ème Marche Rose pour la prévention du cancer du sein. Deux parcours sont proposés 10 kms et 5 kms. Des animations et un stand de prévention de l’Hôpital de Royan seront présents à l’arrivée.
.
Parc de la Mairie Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 19 53 59 lc80france@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ladies’ Circle of Vaux-sur-Mer is organizing its 11th Pink Walk to raise awareness about breast cancer. Two routes are available: 10 km and 5 km. Entertainment and a cancer prevention booth from the Royan Hospital will be set up at the finish line.
L’événement Marche Rose La Vauxoise Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-28 par Mairie de Vaux-sur-mer
À voir aussi à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Soirée guinguette pop rock Vaux-sur-Mer 12 septembre 2026
- Village santé et sécurité patients Parvis de l’entrée de l’hôpital Niveau 1 Vaux-sur-Mer 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026
- Musique ancienne, Temple, Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026
- Royan Naissance d’une Ville Lecture Spectacle Rue des 14 et 15 avril 1945 Vaux-sur-Mer 19 septembre 2026