Marché semi nocturne

3 rue de Parcaigneau Brûlon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Marché de commercants et artisans locaux.

Spectacle, groupe ou chanteur ou autre animation gratuite et pour tous. Rassemblement véhicules de collections .

3 rue de Parcaigneau Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 68 96 campingleseptentrion@gmail.com

English :

Market featuring local merchants and artisans.

German :

Markt mit lokalen Händlern und Handwerkern.

Italiano :

Mercato di commercianti e artigiani locali.

Espanol :

Mercado de comerciantes y artesanos locales.

L’événement Marché semi nocturne Brûlon a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Sarthe