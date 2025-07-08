Marché semi nocturne Brûlon
Marché semi nocturne Brûlon mardi 30 juin 2026.
Marché semi nocturne
3 rue de Parcaigneau Brûlon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Marché de commercants et artisans locaux.
Spectacle, groupe ou chanteur ou autre animation gratuite et pour tous. Rassemblement véhicules de collections .
3 rue de Parcaigneau Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 68 96 campingleseptentrion@gmail.com
English :
Market featuring local merchants and artisans.
German :
Markt mit lokalen Händlern und Handwerkern.
Italiano :
Mercato di commercianti e artigiani locali.
Espanol :
Mercado de comerciantes y artesanos locales.
L’événement Marché semi nocturne Brûlon a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Sarthe
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