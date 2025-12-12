Fête du Plan d’Eau Rue de Buet Brûlon
Fête du Plan d’Eau Rue de Buet Brûlon samedi 4 juillet 2026.
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Féte du plan d’eau
Nombreuses animations toute la journée, concerts et feu d’artifice. Course d’OFNI .
Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com
Fete du plan d’eau
