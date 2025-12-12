Cinéma de Plein Air Rue de Buet Brûlon

Cinéma de Plein Air

Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Séance de cinéma, film (en attente) sur la Base de Loisirs…

A la tombée de la nuit en profitant d’une belle soirée d’été, vous pourrez vous divertir avec un film projeté en plein air . .

Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com

English :

Film show, film (pending) at the Base de Loisirs…

L’événement Cinéma de Plein Air Brûlon a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée de la Sarthe