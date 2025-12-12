Cinéma de Plein Air Rue de Buet Brûlon
Cinéma de Plein Air Rue de Buet Brûlon mardi 21 juillet 2026.
Cinéma de Plein Air
Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon Sarthe
Séance de cinéma, film (en attente) sur la Base de Loisirs…
A la tombée de la nuit en profitant d’une belle soirée d’été, vous pourrez vous divertir avec un film projeté en plein air . .
Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com
English :
Film show, film (pending) at the Base de Loisirs…
