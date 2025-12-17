Raid Sportif Brûlonnais Brûlon
Raid Sportif Brûlonnais Brûlon dimanche 21 juin 2026.
Raid Sportif Brûlonnais
Rue de Buet Brûlon Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 13:30:00
2026-06-21
Raid, canoë, tir à l’arc, VTT, course à pied, plusieurs niveaux.
Raid raide par équipe de 2 épreuve de VTT (17km) parcours de canoë, tir à l’arc et course à pied avec obstacles.
Raid Cool par équipe de 2 (adultes et enfants) épreuve de VTT canoë, tir à l’arc et course à pied avec obstacles. .
Rue de Buet Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com
English :
Raid, canoeing, archery, mountain biking, running, several levels.
L'événement Raid Sportif Brûlonnais Brûlon a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Vallée de la Sarthe