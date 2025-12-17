Raid Sportif Brûlonnais

Rue de Buet Brûlon Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 13:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Raid, canoë, tir à l’arc, VTT, course à pied, plusieurs niveaux.

Raid raide par équipe de 2 épreuve de VTT (17km) parcours de canoë, tir à l’arc et course à pied avec obstacles.

Raid Cool par équipe de 2 (adultes et enfants) épreuve de VTT canoë, tir à l’arc et course à pied avec obstacles. .

Rue de Buet Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raid, canoeing, archery, mountain biking, running, several levels.

L’événement Raid Sportif Brûlonnais Brûlon a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Vallée de la Sarthe