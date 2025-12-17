Viens cuisiner avec un chef pâtissier Rue de Buet Brûlon
Viens cuisiner avec un chef pâtissier Rue de Buet Brûlon mardi 28 juillet 2026.
Viens cuisiner avec un chef pâtissier
Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon Sarthe
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Atelier de cuisine accompagné d’un chef
Aux côtés d’un chef de cuisine, profitez entre amis ou en famille du décor de la base de loisirs pour cuisiner entouré de verdure et du plan d’eau. .
Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cooking workshop with a chef
L’événement Viens cuisiner avec un chef pâtissier Brûlon a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Vallée de la Sarthe