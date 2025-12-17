Viens cuisiner avec un chef pâtissier Rue de Buet Brûlon

Viens cuisiner avec un chef pâtissier

Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Atelier de cuisine accompagné d’un chef

Aux côtés d’un chef de cuisine, profitez entre amis ou en famille du décor de la base de loisirs pour cuisiner entouré de verdure et du plan d’eau. .

Rue de Buet Base de loisirs de Brûlon Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 89 49 18 basedepleinair@gmail.com

English :

Cooking workshop with a chef

