Marche solidaire Toul Ar C’Hoat Epilepsies Châteaulin

Châteaulin

Marche solidaire

Toul Ar C’Hoat Epilepsies Route de Toul Ar C’Hoat Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Pour la première fois, l’ITEP Toul Ar C’hoat Épilepsies et le club Courir à Châteaulin s’associent pour vous proposer un événement sportif et convivial au cœur des chemins du Pays de Châteaulin.

Au programme marche ou course, avec un départ et une arrivée à Toul Ar C’hoat.

Les participants pourront s’élancer entre 8h et 10h30 depuis le gymnase de l’établissement, avec deux parcours de randonnée au choix 6 km ou 12 km. Les deux circuits débutent par un tracé commun, avant de se séparer.

Le parcours vous mènera vers les hauteurs de Dinéault, en passant par le bois du Chap, puis par l’entrée de Châteaulin. Les marcheurs du 6 km rejoindront ensuite directement l’arrivée, tandis que les participants du 12 km poursuivront en direction de Cast, avant de revenir par le vieux bourg jusqu’à Toul Ar C’hoat.

Tout au long de la matinée, une ambiance conviviale sera au rendez-vous, avec un stand de crêpes et une tombola.

Une partie des inscriptions sera reversée à l’association Toul Ar C’hoat Épilepsies. .

Toul Ar C’Hoat Epilepsies Route de Toul Ar C’Hoat Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 02 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche solidaire

L’événement Marche solidaire Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-28 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE