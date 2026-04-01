Marché Tournesol Place de la mairie Avallon

Avallon

Marché Tournesol

Place de la mairie 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Découvrez le Marché de Tournesol à Avallon !

Le 26 avril, le Marché Tournesol, sur la Place de la Mairie. Un événement mettant à l’honneur les produits régionaux et l’artisanat local. Organisé en partenariat avec Nature & Progrès Bourgogne et avec le soutien de la ville d’Avallon, l’occasion idéale pour découvrir des saveurs authentiques et des créations uniques.

Au programme des produits bio, des rencontres avec des producteurs passionnés et des filets garnis à gagner pour les visiteurs ! L’entrée est libre, alors n’hésitez pas à venir entre 10h et 18h. .

Place de la mairie 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté np-bourg-accueil@lavache.com

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English : Marché Tournesol

L’événement Marché Tournesol Avallon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay