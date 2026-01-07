Loupian

MARCHÉ TRADITIONNEL DE LOUPIAN

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20

Tout au long de l’année et chaque mercredi matin, de 7h30 à 13h, place Charles de Gaulle, le marché de Loupian propose des produits frais, locaux et de saison proposés par des producteurs et artisans

Le Marché de Loupian est une invitation à découvrir des produits frais, locaux et de saison tout au long de l’année. C’est bien plus qu’un lieu d’achat, c’est un moment de convivialité et de partage avec les producteurs locaux.

– Des étals généreux et variés

Sur le marché de Loupian, vous trouverez fruits et légumes savoureux, pains et pâtisseries artisanales, viandes et charcuteries de qualité, fleurs fraîches et plantes, et bien d’autres merveilles à découvrir ! De quoi composer de beaux repas méditerranéens avec des produits du territoire.

– Des assiettes fermières en nocturne l’été

Un marché gourmand des Producteurs de Pays se tient également en soirée estivale, place de la République, pour vivre et manger fermier dans une ambiance festive, autour de délicieuses assiettes composées devant vous par des producteurs, artisans et vignerons — un régal pour tous les sens !

– Un village au patrimoine exceptionnel

Riche d’un passé deux fois millénaire, Loupian est une commune économiquement marquée par deux activités traditionnelles la viticulture et la conchyliculture. Située entre garrigue et littoral, la commune a délibérément préservé son caractère rural et protégé son environnement naturel, avec trois sites classés Monuments Historiques. Un cadre incomparable pour faire son marché.

– Une tradition bien vivante

Comme de nombreux villages de l’Hérault, Loupian dispose d’un animal totémique, le loup, qui sort les jours de fête, notamment lors de la traditionnelle foire languedocienne organisée chaque année au mois de mars. Un marché ancré dans l’histoire et la vie locale. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English : MARCHÉ TRADITIONNEL DE LOUPIAN

Come and enjoy the fresh, local and seasonal produce offered by our producers and artisans.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL DE LOUPIAN Loupian a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau