Marcher dans tes pas Théâtre de la Concorde Paris

Dans cette lecture musicale, Léonor de Récondo prête sa voix et son violon à l’histoire d’Enriqueta, sa grand-mère, contrainte de fuir la maison familiale d’Irun le 18 août 1936, menacée par les franquistes. En quelques minutes, tout bascule : l’enfance, la maison, les gestes du quotidien, un gâteau de riz laissé à jamais sur la table de la cuisine. Près de quatre-vingt-dix ans plus tard, cette image suspendue devient le point de départ d’une enquête sensible sur l’exil, la filiation et l’identité.

Entre prose et poésie, musique et silence, le récit tisse les souvenirs d’enfance, les archives fragmentaires et l’imaginaire romanesque. La question de la nationalité espagnole, rendue à nouveau accessible aux descendants d’exilés républicains, traverse le texte comme une interrogation intime : que signifie réclamer une identité perdue ? La musique du violon accompagne cette marche lente vers les fantômes, donnant chair aux absents et profondeur aux gestes ordinaires.

Ce spectacle s’inscrit dans la thématique « Nos identités », en explorant ce que l’exil, la mémoire et l’amour des disparus déposent en nous, génération après génération.

Texte : Marcher dans tes pas (Éditions L’Iconoclaste, 2025)

Avec Marcher dans tes pas, la littérature et la musique se rejoignent pour faire surgir une mémoire intime et collective, marquée par l’exil et la transmission. Comment habiter une identité façonnée par une histoire qui nous précède et continue de nous traverser ?

