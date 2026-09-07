AGENDA · Lussac-les-Châteaux
Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux, Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86), Lussac-les-Châteaux
vendredi 18 septembre 2026 · Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) · Lussac-les-Châteaux
Informations pratiques
Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux Vendredi 18 septembre, 18h00 Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) place du 11 novembre lussac les chateaux Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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