UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lussac-les-Châteaux

Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux, Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86), Lussac-les-Châteaux

vendredi 18 septembre 2026 · Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) · Lussac-les-Châteaux

Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux, Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86), Lussac-les-Châteaux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86)
Adresse
place du 11 novembre lussac les chateaux
Ville
86320 Lussac-les-Châteaux
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux Vendredi 18 septembre, 18h00 Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) place du 11 novembre lussac les chateaux Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !

Chambre d’agriculture de la Vienne

À voir aussi à Lussac-les-Châteaux (Vienne)