Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux, Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86), Lussac-les-Châteaux

Informations pratiques

Marchés de producteurs – Lussac-Lès-Châteaux Vendredi 18 septembre, 18h00 Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Place du 11 novembre, Lussac-les-Châteaux (86) place du 11 novembre lussac les chateaux Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !

Chambre d’agriculture de la Vienne