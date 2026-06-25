Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau été 2026 Quais du Tarn OU place du Mandarous Millau jeudi 25 juin 2026.

Millau

Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau été 2026

Quais du Tarn OU place du Mandarous Fermiers de l’Aveyron Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-25

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-09-05

Grand marché nocturne (restauration sur place) pour une rencontre authentique et conviviale avec les meilleurs de nos producteurs Aveyronnais. Dégustez les spécialités salées et sucrées et dînez au marché !

DANS LE CENTRE-VILLE !

MARDI 14 JUILLET PLACE DU MANDAROUS

LUNDI 20 JUILLET SUR LES QUAIS DU TARN

LUNDI 27 JUILLET PLACE DU MANDAROUS

LUNDI 03 AOUT SUR LES QUAIS DU TARN

LUNDI 10 AOUT PLACE DU MANDAROUS

LUNDI 17 AOUT SUR LES QUAIS DU TARN

+ SAMEDI 05 SEPTEMBRE (FERMETURE DU FORUM DES ASSOS) PARC DE LA VICTOIRE

18H00 23H

Les Marchés gourmands reviennent cet été, avec de nombreux stands vous proposant des mets délicieux, produits et transformés par les Fermiers de l’Aveyron, vos producteurs locaux et passionnés. À leurs côtés des artisans d’arts partageant les mêmes valeurs vous feront partager leur savoir-faire.

A partir de 18h pour des soirées gustatives ponctuées d’animations musicales.

Au programme de nombreux produits fermiers, assiettes cuisinées sur place et boissons fermières en tous genres, un véritable tour du département par gastronomie interposée !

CONSEIL PENSEZ A PREVOIR DES ESPECES CAR CERTAINS STANDS N’ACCEPTENT PAS LES CARTES DE CREDIT .

Quais du Tarn OU place du Mandarous Fermiers de l’Aveyron Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 08 15 91 66 fermiers12@gmail.com

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English :

Big night market (catering on the spot) for an authentic and friendly meeting with the best of our Aveyronnais producers. Taste the sweet and savoury specialities and dine at the market!

L’événement Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau été 2026 Millau a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)