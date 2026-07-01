Informations pratiques

Sérilhac

Marchés nocturnes à Sérilhac

Jardin de la mairie Sérilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-15

Marché nocturne avec producteurs locaux, artisans, créateurs et exposants, spectaculaire spectacle de vol libre de rapaces présenté par Philippe Hertel et son équipe, suivi d’une animation musicale avec Patrice Fleury

Buvette et restauration (grillades) sur place .

Jardin de la mairie Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76

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English : Marchés nocturnes à Sérilhac

L’événement Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme