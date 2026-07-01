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Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac

samedi 25 juillet 2026 · Sérilhac

Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Jardin de la mairie
Ville
19190 Sérilhac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Sérilhac

Marchés nocturnes à Sérilhac

Jardin de la mairie Sérilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15

Marché nocturne avec producteurs locaux, artisans, créateurs et exposants, spectaculaire spectacle de vol libre de rapaces présenté par Philippe Hertel et son équipe, suivi d’une animation musicale avec Patrice Fleury
Buvette et restauration (grillades) sur place   .

Jardin de la mairie Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76 

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English : Marchés nocturnes à Sérilhac

L’événement Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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