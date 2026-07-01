Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac
samedi 25 juillet 2026 · Sérilhac
Informations pratiques
Sérilhac
Marchés nocturnes à Sérilhac
Jardin de la mairie Sérilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15
Marché nocturne avec producteurs locaux, artisans, créateurs et exposants, spectaculaire spectacle de vol libre de rapaces présenté par Philippe Hertel et son équipe, suivi d’une animation musicale avec Patrice Fleury
Buvette et restauration (grillades) sur place .
Jardin de la mairie Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76
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English : Marchés nocturnes à Sérilhac
L’événement Marchés nocturnes à Sérilhac Sérilhac a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme
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