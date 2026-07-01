Informations pratiques

Sérilhac

Vol libre art de la fauconnerie

Jardin de la mairie Sérilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre des marchés nocturnes de producteurs locaux et d’artisans spectacle de fauconnerie proposé par Philippe Hertel et son équipe au cœur du bourg de Sérilhac. Une immersion impressionnante dans le monde des rapaces en vol libre. Le public découvrira des espèces majestueuses en action, dans un cadre champêtre et animé

Nos amis les chiens ne seront pas admis pendant la durée du spectacle

Buvette et petite restauration sur place .

Jardin de la mairie Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76

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English : Vol libre art de la fauconnerie

L’événement Vol libre art de la fauconnerie Sérilhac a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme