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AGENDA · Sérilhac

Vol libre art de la fauconnerie Sérilhac

samedi 25 juillet 2026 · Sérilhac

Vol libre art de la fauconnerie Sérilhac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Jardin de la mairie
Ville
19190 Sérilhac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Sérilhac

Vol libre art de la fauconnerie

Jardin de la mairie Sérilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Dans le cadre des marchés nocturnes de producteurs locaux et d’artisans spectacle de fauconnerie proposé par Philippe Hertel et son équipe au cœur du bourg de Sérilhac. Une immersion impressionnante dans le monde des rapaces en vol libre. Le public découvrira des espèces majestueuses en action, dans un cadre champêtre et animé
Nos amis les chiens ne seront pas admis pendant la durée du spectacle
Buvette et petite restauration sur place   .

Jardin de la mairie Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76 

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English : Vol libre art de la fauconnerie

L’événement Vol libre art de la fauconnerie Sérilhac a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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