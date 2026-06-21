Saint-Laurent

Marchés nocturnes de Saint-Laurent

Esplanade de Saint-Laurent Saint-Laurent Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Sur les bords de Garonne, les producteurs locaux vous invitent à découvrir les saveurs de bons plats régionaux à déguster au son des animations musicales. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque samedi de l’été sur l’esplanade.

Pensez à emmener vos couverts et gobelets! .

Esplanade de Saint-Laurent Saint-Laurent 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Marchés nocturnes de Saint-Laurent

L’événement Marchés nocturnes de Saint-Laurent Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas