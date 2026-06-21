Marchés nocturnes de Saint-Laurent Saint-Laurent
Marchés nocturnes de Saint-Laurent Saint-Laurent samedi 11 juillet 2026.
Saint-Laurent
Marchés nocturnes de Saint-Laurent
Esplanade de Saint-Laurent Saint-Laurent Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Sur les bords de Garonne, les producteurs locaux vous invitent à découvrir les saveurs de bons plats régionaux à déguster au son des animations musicales. Un rendez-vous à ne pas manquer chaque samedi de l’été sur l’esplanade.
Pensez à emmener vos couverts et gobelets! .
Esplanade de Saint-Laurent Saint-Laurent 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marchés nocturnes de Saint-Laurent
L’événement Marchés nocturnes de Saint-Laurent Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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