Saint-Laurent

Spectacle Mouton Mouton

Parc animalier de Charelville-Mézières Saint-Laurent Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Par la Cie Tétra Lyre. Séances à 15h00 et à 17h005€ par famille

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Parc animalier de Charelville-Mézières Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est +33 6 86 98 97 25

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English :

Presented by the T%E9tra Lyre Company. Performances at 3:00 p.m. and 5:00 p.m.—$5 per family

L’événement Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme