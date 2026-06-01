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Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent

Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent

Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Parc animalier de Charelville-Mézières

Ville : 08090 Saint-Laurent

Département : Ardennes

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Par famille

Saint-Laurent

Spectacle Mouton Mouton

Parc animalier de Charelville-Mézières Saint-Laurent Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Par la Cie Tétra Lyre. Séances à 15h00 et à 17h005€ par famille
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Parc animalier de Charelville-Mézières Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est +33 6 86 98 97 25 

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English :

Presented by the T%E9tra Lyre Company. Performances at 3:00 p.m. and 5:00 p.m.—$5 per family

L’événement Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme

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