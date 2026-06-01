Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent
Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent dimanche 28 juin 2026.
Saint-Laurent
Spectacle Mouton Mouton
Parc animalier de Charelville-Mézières Saint-Laurent Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Par famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Par la Cie Tétra Lyre. Séances à 15h00 et à 17h005€ par famille
.
Parc animalier de Charelville-Mézières Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est +33 6 86 98 97 25
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English :
Presented by the T%E9tra Lyre Company. Performances at 3:00 p.m. and 5:00 p.m.—$5 per family
L’événement Spectacle Mouton Mouton Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
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