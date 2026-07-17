MARCHÉS NOCTURNES Vendres
vendredi 17 juillet 2026 · Vendres
Informations pratiques
Vendres
MARCHÉS NOCTURNES
128 Avenue de la Méditerranée Vendres Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
marché artisanal et produits de terroir
Les Marchés Nocturnes du Domaine La Yole
Tous les vendredis de juillet et d’août, venez découvrir l’artisanat local et les produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Animation musicale
Créateurs et producteurs locaux
Dégustations et saveurs du terroir
Profitez d’un agréable moment de détente en famille, en couple, entre amis… ou même en solo !
Au Domaine La Yole, vous serez toujours les bienvenus. Nous avons hâte de vous accueillir pour partager de belles soirées d’été ! .
128 Avenue de la Méditerranée Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 37 37 85 infowinery@layolewineresort.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artisan Market and Local Products
L’événement MARCHÉS NOCTURNES Vendres a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LA DOMITIENNE
À voir aussi à Vendres (Hérault)
- BALADES DU P’TIT BALUCHON VENDRES, MAISONS VIGNERONNES Vendres 24 juillet 2026
- LES CHICHOUVINS 2026 Vendres 27 juillet 2026
- TRIO DUARTE Vendres 29 juillet 2026
- LES ESCALES GOURMANDES Vendres 12 août 2026
- LES ESCALES GOURMANDES Vendres 19 août 2026