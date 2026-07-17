Informations pratiques

Vendres

MARCHÉS NOCTURNES

128 Avenue de la Méditerranée Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

marché artisanal et produits de terroir

Les Marchés Nocturnes du Domaine La Yole

Tous les vendredis de juillet et d’août, venez découvrir l’artisanat local et les produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Animation musicale

Créateurs et producteurs locaux

Dégustations et saveurs du terroir

Profitez d’un agréable moment de détente en famille, en couple, entre amis… ou même en solo !

Au Domaine La Yole, vous serez toujours les bienvenus. Nous avons hâte de vous accueillir pour partager de belles soirées d’été ! .

128 Avenue de la Méditerranée Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 37 37 85 infowinery@layolewineresort.com

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English :

Artisan Market and Local Products

L’événement MARCHÉS NOCTURNES Vendres a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LA DOMITIENNE