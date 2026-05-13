MARCIA HESSE La Paillette Rennes
MARCIA HESSE La Paillette Rennes jeudi 11 juin 2026.
MARCIA HESSE La Paillette Rennes Jeudi 11 juin, 20h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Une famille se réunit le soir de la Saint-Sylvestre. Le vent souffle sur la presqu’île. On parle, on rit, on s’agace. Soudain tout devient lourd. Marcia est là mais personne ne semble la voir…
Une famille se réunit le soir de la Saint-Sylvestre. Le vent souffle sur la presqu’île. On parle, on rit, on s’agace. Soudain tout devient lourd, les mots se fissurent…Marcia est là mais personne ne semble la voir…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T21:00:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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