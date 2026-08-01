Informations pratiques

Marciac

Marciac en fête

Village MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

L’été bat son plein, et la charmante commune de Marciac se prépare à vous accueillir pour sa fête locale annuelle, un événement incontournable pour les amateurs de bonne ambiance, de gastronomie et de traditions !

Venez vous immerger dans une atmosphère festive et chaleureuse, où chaque coin de rue résonne de rires et de musique.

Programme

Vendredi 28 août

– 16h 18h ouverture des fêtes avec le Bal intergénérationnel gratuit Tous en rouge & blanc avec goûter offert. Enfants sous la responsabilité des parents

– 19h 20h30 repas grillades organisé par le Comité des fêtes et le Club Taurin sous les arcades

– 21h défilé des écarteurs de la place aux arènes

– 21h30 course landaise formelle comptant pour le challenge de l’Armagnac. Ganaderia DARGELOS Cuadrilla Alexandre DUTHEN

– 23h bal avec le podium HIT MUSIC sur la place centrale

Samedi 29 août

– 9h30 pour démarrer la journée coursayre petit déjeuner aux arènes

– 11h concours de cocardes aux arènes avec les coursières de la Ganaderia ARMAGNACAISE et les Raseteurs Landais

– 12h30 repas organisé par le Comité des fêtes et le Club Taurin sous les arcades

– 17h course Landaise formelle comptant pour le Challenge de l’Armagnac avec la Ganaderia ARMAGNACAISE et la Cuadrilla Vincent MUIRAS animée par la banda Gascon é Bien, suivi d’un vin d’honneur.

– 19h30 repas paëlla géante sous les arcades organisé par l’Association Sportive Marciacaise et animé par la banda Los Respounchous

– 22h retraite aux flambeaux animée par les participants au 4L Trophy

– 22h30 bal avec le podium HIT MUSIC sur la place centrale

Dimanche 30 août

– 8h concours de pêche au petit lac organisé par l’Anguille Marciacaise

– 9h 12h finale du tournoi de tennis organisée par le Tennis Club Marciacais

– 12h repas grillades au stade organisé par le pétanque

– 14h30 concours de pétanque à la mêlée Challenge Jacques Bajon au stade

– 19h remise des prix du concours de pétanque sur la place

– 19h repas organisé par le banda Gascon é Bien et le Tennis Club Marciacais

Réservation des repas obligatoire. .

Village MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 23 26 14

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English :

Summer is in full swing, and the charming town of Marciac is getting ready to welcome you to its annual local festival, a not-to-be-missed event for lovers of good spirits, gastronomy and tradition!

Come and immerse yourself in a warm, festive atmosphere, where every street corner resounds with laughter and music.

L’événement Marciac en fête Marciac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65