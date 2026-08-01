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AGENDA · Marciac

Marciac en fête Village Marciac

vendredi 28 août 2026 · Village · Marciac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Village
Adresse
MARCIAC
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif

Marciac

Marciac en fête

Village MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

L’été bat son plein, et la charmante commune de Marciac se prépare à vous accueillir pour sa fête locale annuelle, un événement incontournable pour les amateurs de bonne ambiance, de gastronomie et de traditions !
Venez vous immerger dans une atmosphère festive et chaleureuse, où chaque coin de rue résonne de rires et de musique.
Programme

Vendredi 28 août
– 16h 18h ouverture des fêtes avec le Bal intergénérationnel gratuit Tous en rouge & blanc avec goûter offert. Enfants sous la responsabilité des parents
– 19h 20h30 repas grillades organisé par le Comité des fêtes et le Club Taurin sous les arcades
– 21h défilé des écarteurs de la place aux arènes
– 21h30 course landaise formelle comptant pour le challenge de l’Armagnac. Ganaderia DARGELOS Cuadrilla Alexandre DUTHEN
– 23h bal avec le podium HIT MUSIC sur la place centrale

Samedi 29 août
– 9h30 pour démarrer la journée coursayre petit déjeuner aux arènes
– 11h concours de cocardes aux arènes avec les coursières de la Ganaderia ARMAGNACAISE et les Raseteurs Landais
– 12h30 repas organisé par le Comité des fêtes et le Club Taurin sous les arcades
– 17h course Landaise formelle comptant pour le Challenge de l’Armagnac avec la Ganaderia ARMAGNACAISE et la Cuadrilla Vincent MUIRAS animée par la banda Gascon é Bien, suivi d’un vin d’honneur.
– 19h30 repas paëlla géante sous les arcades organisé par l’Association Sportive Marciacaise et animé par la banda Los Respounchous
– 22h retraite aux flambeaux animée par les participants au 4L Trophy
– 22h30 bal avec le podium HIT MUSIC sur la place centrale

Dimanche 30 août
– 8h concours de pêche au petit lac organisé par l’Anguille Marciacaise
– 9h 12h finale du tournoi de tennis organisée par le Tennis Club Marciacais
– 12h repas grillades au stade organisé par le pétanque
– 14h30 concours de pétanque à la mêlée Challenge Jacques Bajon au stade
– 19h remise des prix du concours de pétanque sur la place
– 19h repas organisé par le banda Gascon é Bien et le Tennis Club Marciacais

Réservation des repas obligatoire.   .

Village MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 07 23 26 14 

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English :

Summer is in full swing, and the charming town of Marciac is getting ready to welcome you to its annual local festival, a not-to-be-missed event for lovers of good spirits, gastronomy and tradition!
Come and immerse yourself in a warm, festive atmosphere, where every street corner resounds with laughter and music.

L’événement Marciac en fête Marciac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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