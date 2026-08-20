Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-de-La-Croix de Marciac, Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, Marciac

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-de-La-Croix de Marciac 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

MCPT a choisi d’aborder les deux thèmes des Journées européennes du patrimoine à travers l’histoire du couvent des Augustins de Marciac.

Le couvent des Augustins, patrimoine en péril, ravivé et réinventé au XXIᵉ siècle, est un véritable symbole de la culture et de la mémoire de la bastide. Cette exposition invite à le découvrir à travers des témoignages, des images et des photographies.

Bâti au XIVᵉ siècle, le couvent a connu de nombreuses vicissitudes liées à l’histoire de Marciac. Il abrite aujourd’hui l’innovant Pôle culturel et touristique des Augustins, qui retrace tout un pan de l’histoire locale et de son développement économique, tout en restant au service de la culture.

L’exposition mettra en lumière la métamorphose de ce lieu culturel, longtemps menacé, et tentera d’en restituer l’âme en révélant ce qui, à chaque époque, a façonné son identité.

Une présentation chronologique permettra de comprendre comment Marciac, petite commune rurale du Gers, est devenue une ville connue internationalement et entend le demeurer.

L’exposition sera complétée par des vidéoprojections consacrées à l’histoire de la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix Chemin de la chapelle, 32230 Marciac Marciac 32230 Gers Occitanie 06 82 80 32 21 La chapelle Notre-Dame-de-la-Croix, site marial depuis 1654 et lieu de pèlerinage le lundi de Pentecôte depuis 1814, a contribué à la notoriété de la bastide de Marciac. Une tradition d’accueil qui a continuellement évolué, accordant une place de plus en plus importante à la musique, aux arts et à la culture, pour le plaisir de tous. Cet accueil se veut inconditionnel et s’apprécie le mieux dans ce lieu cultuel qui s’ouvre au culturel.

Le calme et la sérénité imprègnent ce site et ce lieu cultuel exceptionnel, ne laissant personne indifférent. À voir absolument pour comprendre ! Parking. Accès pour personnes à mobilité réduite.

Mcpt a choisi de traiter les deux thèmes des journées Européennes du Patrimoine au travers du …

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