Informations pratiques

Marciac

Forum des Associations

Place de l’hôtel de ville MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Un rendez-vous désormais inscrit dans l’agenda Marciacais qui se déroule mi-septembre.

Les associations marciacaise se réunissent pour vous faire découvrir leurs sports et activités.

Démonstrations, animations musicale, buvette et restauration sur place favorisent échanges et convivialité tout au long de la journée.

Le forum des associations est un rassemblement de tous les acteurs associatifs locaux. Le but étant de vous faire connaitre leur existence, mais surtout de vous présenter leurs activités. Un moment unique de rencontres et d’échanges qui rencontre toujours autant de succès.

Se rendre à un forum associatif permet de découvrir les associations actives existantes dans sa localité une variété d’associations réunie en un seul et unique endroit sport, loisir, solidarité, …

En plus de découvrir la vie associative de sa municipalité, se rendre à un forum des associations est une belle occasion de se divertir. En effet, chaque association et ce, tout au long de la journée propose des séances de démonstrations. Bref, de multiples activités pour divertir tous les visiteurs.

Et n’oublions pas, le Forum des associations c’est aussi l’occasion rêvée pour s’engager dans la vie associative ! .

Place de l’hôtel de ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 mairie@marciac.fr

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English :

An event that has become a fixture on the Marciac calendar, taking place in mid-September.

Marciac’s local organizations come together to introduce you to their sports and activities.

Demonstrations, musical performances, a refreshment stand, and on-site dining foster conversation and a friendly atmosphere throughout the day.

L’événement Forum des Associations Marciac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65