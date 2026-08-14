Informations pratiques

Marciac

1er Salon d’Art de Marciac

MARCIAC Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Profitez de la douceur de l’arrière-saison gersoise pour faire le plein d’art et de culturelle le temps d’un week-end.

Près de 100 artistes sélectionnés inaugureront le 1er Salon d’Art de Marciac.

Rencontrez les artistes dans différents lieux les Augustins, les Granges de la mairie, la Chapelle Notre-Dame de la Croix, Là Galerie, la Galerie Réanne, la Galerie Place des Lilas et Le Marco.

Ouverture au public le vendredi de 14h à 20h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 22h, le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

En parallèle, vous pourrez également assister aux temps forts proposés par L’ Astrada qui ouvre sa saison culturelle.

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MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 parcourscreatif.marciac@gmail.com

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English :

Take advantage of the mild late-season weather in the Gers to soak up some art and culture over the weekend.

Nearly 100 selected artists will kick off the 1st Marciac Art Fair.

Meet the artists at various venues: Les Augustins, Les Granges de la Mairie, the Notre-Dame de la Croix Chapel, L’É Galerie, Galerie Réanne, Galerie Place des Lilas, and Le Marco.

Open to the public on Friday from 2:00 p.m. to 8:00 p.m., on Saturday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 10 p.m., and on Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

At the same time, you can also enjoy the highlights offered by L’Astrada, which is kicking off its cultural season.

L’événement 1er Salon d’Art de Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-08-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65