Leïla Martial & Élie Dufour Karma Bazar Astrada Marciac Marciac

Informations pratiques

Marciac

Leïla Martial & Élie Dufour Karma Bazar

Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

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Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29

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English :

L’événement Leïla Martial & Élie Dufour Karma Bazar Marciac a été mis à jour le 2026-08-18 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers