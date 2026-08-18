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AGENDA · Marciac

Leïla Martial & Élie Dufour Karma Bazar Astrada Marciac Marciac

vendredi 2 octobre 2026 · Astrada Marciac · Marciac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Astrada Marciac
Adresse
53 chemin de Ronde
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Marciac

Leïla Martial & Élie Dufour Karma Bazar

Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

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Astrada Marciac 53 chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 

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English :

L’événement Leïla Martial & Élie Dufour Karma Bazar Marciac a été mis à jour le 2026-08-18 par Comité Départemental du Tourisme Destination Gers

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