Visite découverte de Marciac, Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

Informations pratiques

Visite découverte de Marciac 19 et 20 septembre Pôle culturel et touristique des Augustins Gers

Tarif spécial Journées européennes du patrimoine : 6 € par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Flânez dans les ruelles de ce village emblématique où chaque place, chaque façade semble vibrer au rythme du jazz. Ici, la musique ne s’écoute pas seulement en été, elle fait partie de l’âme du lieu toute l’année.

Au fil de la visite, laissez-vous guider entre patrimoine, traditions gasconnes et anecdotes inattendues. On parle de musique, bien sûr, mais aussi de celles et ceux qui font vivre Marciac au quotidien. Une découverte vivante, rythmée et pleine de surprises.

Lieu de départ : devant l’office de tourisme

Pas de paiement sur place, inscription et règlement en ligne en amont.

Pôle culturel et touristique des Augustins 4bis Place du Chevalier d’Antras 32230 Marjac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 (0)5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.coeursudouest-tourisme.com/preparer-mon-sejour/agenda/visite-decouverte-de-marciac-marciac-fr-6655158/ »}]

Flânez dans les ruelles de ce village emblématique où chaque place, chaque façade semble vibrer au rythme du jazz. Ici, la musique ne s’écoute pas seulement en été, elle fait partie de l’âme du lieu …

©Magali Trautmann