Projection du film « Le Cloître Retrouvé », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac
samedi 19 septembre 2026 · Pôle culturel et touristique des Augustins · Marciac
Informations pratiques
Projection du film « Le Cloître Retrouvé » 19 et 20 septembre Pôle culturel et touristique des Augustins Gers
Gratuit. Rdv à la Micro-Folie de Marciac.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez un film qui fait revivre la splendeur du patrimoine disparu des Augustins. Voyagez dans le temps au cœur d’une reconstitution historique unique.
Pôle culturel et touristique des Augustins 4bis Place du Chevalier d’Antras 32230 Marjac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 (0)5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/
Découvrez un film qui fait revivre la splendeur du patrimoine disparu des Augustins. Voyagez dans le temps au cœur d’une reconstitution historique unique.
©Micro-Folie Marciac
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