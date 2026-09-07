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Projection du film « Le Cloître Retrouvé », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

samedi 19 septembre 2026 · Pôle culturel et touristique des Augustins · Marciac

Projection du film « Le Cloître Retrouvé », Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pôle culturel et touristique des Augustins
Adresse
4bis Place du Chevalier d'Antras 32230 Marjac
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
Gratuit. Rdv à la Micro-Folie de Marciac.

Projection du film « Le Cloître Retrouvé » 19 et 20 septembre Pôle culturel et touristique des Augustins Gers

Gratuit. Rdv à la Micro-Folie de Marciac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez un film qui fait revivre la splendeur du patrimoine disparu des Augustins. Voyagez dans le temps au cœur d’une reconstitution historique unique.

Pôle culturel et touristique des Augustins 4bis Place du Chevalier d’Antras 32230 Marjac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 (0)5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/
Découvrez un film qui fait revivre la splendeur du patrimoine disparu des Augustins. Voyagez dans le temps au cœur d’une reconstitution historique unique.

©Micro-Folie Marciac

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