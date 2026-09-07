UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marciac

Cabinet de Curiosité et Espace Immersif, Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

vendredi 18 septembre 2026 · Pôle culturel et touristique des Augustins · Marciac

Cabinet de Curiosité et Espace Immersif, Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pôle culturel et touristique des Augustins
Adresse
4bis Place du Chevalier d'Antras 32230 Marjac
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
Tarif spécial Journées européennes du patrimoine : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Cabinet de Curiosité et Espace Immersif 18 – 20 septembre Pôle culturel et touristique des Augustins Gers

Tarif spécial Journées européennes du patrimoine : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au cabinet de curiosités, chaque objet raconte une histoire. Avec le film immersif, partez à la rencontre de Marceau et Marcia, guidés par la note bleue, dans une aventure où se mêlent images, musique et émotions.

Pôle culturel et touristique des Augustins 4bis Place du Chevalier d’Antras 32230 Marjac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 (0)5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/
Au cabinet de curiosités, chaque objet raconte une histoire. Avec le film immersif, vous rencontrerez Marceau et Marcia guidés par la note bleue, une aventure où se mêle images, musiques et émotions.

©Coeur Sud-Ouest Tourisme

À voir aussi à Marciac (Gers)