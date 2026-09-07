Cabinet de Curiosité et Espace Immersif, Pôle culturel et touristique des Augustins, Marciac

Informations pratiques

Cabinet de Curiosité et Espace Immersif 18 – 20 septembre Pôle culturel et touristique des Augustins Gers

Tarif spécial Journées européennes du patrimoine : 6 € par personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au cabinet de curiosités, chaque objet raconte une histoire. Avec le film immersif, partez à la rencontre de Marceau et Marcia, guidés par la note bleue, dans une aventure où se mêlent images, musique et émotions.

Pôle culturel et touristique des Augustins 4bis Place du Chevalier d’Antras 32230 Marjac Marciac 32230 Gers Occitanie +33 (0)5 62 08 26 60 https://www.coeursudouest-tourisme.com/

Au cabinet de curiosités, chaque objet raconte une histoire. Avec le film immersif, vous rencontrerez Marceau et Marcia guidés par la note bleue, une aventure où se mêle images, musiques et émotions.

©Coeur Sud-Ouest Tourisme