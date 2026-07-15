Marcus Gad Limoges
samedi 28 novembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Marcus Gad
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Marcus Gad, en tournée à l’automne !
2026 signe le grand retour de Marcus Gad avec un nouvel album et un nouveau show ! C’est accompagné de ses musiciens Tribe , que le chanteur originaire de Nouvelle Calédonie sillonnera les salles de l’hexagone pour défendre son nouveau projet. Marcus Gad, un artiste à suivre de près pour tous les amoureux de Reggae et de World Music. Artiste inspiré et inspirant, il incarne plus que jamais le souffle nouveau d’une musique consciente et universelle. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : Marcus Gad
L’événement Marcus Gad Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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