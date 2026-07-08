Concerts d’été de la Ruchidée Solaz La Ruchidée Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Solaz

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.

Cette foi c’est Solaz qui trouve son énergie dans la complicité des guitares au service d’une voix suave et envoûtante. Ce trio acoustique, arrange, compose et voyage avec virtuosité et sans frontières jazz latin, rumba, bossa nova, jazz manouche, swing…

Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com

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English : Concerts d’été de la Ruchidée Solaz

L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Solaz Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole