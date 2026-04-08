Mardi aux lauriers ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes
Mardi aux lauriers ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Un temps convivial avec les habitants du quartier, pour se poser, bavarder, s’amuser, s’initier à de nouvelles activités, en toute simplicité !Ateliers et animations : ateliers artistiques et nature, free shop, réparation de vélo…Spectacle : En continu dans l’après-midi, venez découvrir « Les Sauveteurs en Mer Sans Moyen recrutent » une aventure proposée par la Mic Mac compagnie dans le cadre de la Saison vagabonde : rentrez dans l’équipe de sauveteur et partez à l’aventure en haute mer pour 15 minutes d’aventures… Goûter gratuit ! Avec : La régie de quartier Océan, Môm’Nantes, l’Ecole des parents et éducateurs, l’Info roule Pays de la Loire, Plan B, Rapi, Regart’s.
Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100
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