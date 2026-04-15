Mardi aux lauriers !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes

Mardi aux lauriers ! Mardi 21 avril, 16h00 Jardin des lauriers – Michelle Palas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Un temps convivial avec les habitants du quartier, pour se poser, bavarder, s’amuser, s’initier à de nouvelles activités, en toute simplicité !

Ateliers et animations : ateliers artistiques et nature, free shop, réparation de vélo…

Spectacle : En continu dans l’après-midi, venez découvrir « Les Sauveteurs en Mer Sans Moyen recrutent » une aventure proposée par la Mic Mac compagnie dans le cadre de la Saison vagabonde : rentrez dans l’équipe de sauveteur et partez à l’aventure en haute mer pour 15 minutes d’aventures…

Goûter gratuit !

Avec : La régie de quartier Océan, Môm’Nantes, l’Ecole des parents et éducateurs, l’Info roule Pays de la Loire, Plan B, Rapi, Regart’s.

Jardin des lauriers – Michelle Palas 1 place des lauriers, nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://micmaccie.fr/index.php?id=smsm »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]

Un temps convivial pour se poser, bavarder, s’amuser, s’initier à de nouvelles activités, en toute simplicité ! spectacle ateliers

Mic Mac Cie