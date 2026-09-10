Mardi de l’art : Le Neuf Neuf festival, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Mardi de l’art : Le Neuf Neuf festival Mardi 13 octobre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00
Mardi 13 octobre – 18h
Rencontre avec l’équipe du Neuf Neuf festival pour une présentation de l’événement suivi d’une intervention aux côtés de Marie Bégasse.
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)
Durée : 1h
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Rencontre avec l’équipe du Neuf Neuf festival
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