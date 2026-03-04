Mardi de l’égalité – Les vigilantes : Surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l’extrême droite, Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes), Rennes

Mardi de l’égalité – Les vigilantes : Surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l’extrême droite Mardi 10 mars, 18h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

En partenariat avec la Mission égalité de l’Université Rennes 2, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et du programme de Rennes Métropole autour du #8mars

Pourquoi des femmes adhèrent-elles à des idéologies qui semblent vouloir leur retirer des droits ?

Cette question, en apparence paradoxale, en cache une plus vaste : que nous dit la présence croissante des femmes dans les sphères d’extrême droite du fonctionnement du nationalisme lui-même ? Ce que ce livre interroge, ce n’est pas « les femmes d’extrême droite » comme un objet à part, mais la manière dont le nationalisme, pour prospérer, forge une féminité utile à son projet.

Derrière la figure de la mère protectrice, de la femme respectable ou de la militante contre la décadence, se dessine une injonction : incarner une féminité hégémonique, blanche, hétérosexuelle, discrète, utile au projet national qui s’appuie sur un racisme structurel.

Ainsi l’extrême droite n’est pas une aberration : elle est l’expression la plus brutale et la plus explicite de cette logique enracinée dans nos sociétés. Et tant que l’État-nation existera, il continuera à penser le corps féminin comme un territoire à surveiller, un ventre à discipliner, une image à projeter et reconduira les fondements du sexisme. C’est pourquoi nous devons comprendre les femmes d’extrême droite, pour interroger l’ordre nationaliste qui les rend possibles.

Vente de livres. Notre librairie partenaire Comment dire sera présente lors de cet événement.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

© Marie Rouge