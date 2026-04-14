Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 16 avril, Parc du Berry, Rennes

Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 16 avril Jeudi 16 avril, 14h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Des activités sportives et créatives proposées sur le Berry tout l’après-midi. Un temps de danse bretonne proposé pour préparer le défilé du samedi 25 avril (départ de l’ancienne piscine à 10h30). animation sport berry défilé danse bretonne