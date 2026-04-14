Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 16 avril, Parc du Berry, Rennes
Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 16 avril, Parc du Berry, Rennes jeudi 16 avril 2026.
Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Jeudi 16 avril Jeudi 16 avril, 14h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Des activités sportives et créatives proposées sur le Berry tout l’après-midi. Un temps de danse bretonne proposé pour préparer le défilé du samedi 25 avril (départ de l’ancienne piscine à 10h30). animation sport berry défilé danse bretonne
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Fêtons l’arrivée de la nouvelle piscine – Mardi 14 avril Parc du Berry Rennes 14 avril 2026
- Atelier créatif : déco coque de téléphone La Cale Rennes 14 avril 2026
- Villej’en sport 30 rue du bourbonnais 35000 Rennes Rennes 14 avril 2026
- Café numérique Bibliothèque Landry Rennes 14 avril 2026
- Café numérique Bibliothèque Landry Rennes 14 avril 2026