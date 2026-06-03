Arreau

Mardi pêche Initiation enfant

Petit lac, quartier Saint-Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Du 28 juillet au 18 août de 18h à 19h, retrouvez les Mardi Pêche initiation gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Arreau Petit lac, quartier St Exupère.

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Petit lac, quartier Saint-Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

From July 28 to August 18, from 6pm to 7pm, enjoy Mardi Pêche : free introductory courses for children under 12.

Arreau Small lake, St Exupère district.

L’événement Mardi pêche Initiation enfant Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65