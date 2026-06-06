Mardi Sketching Halle de la Mairie Arreau
Mardi Sketching Halle de la Mairie Arreau mardi 11 août 2026.
Arreau
Mardi Sketching
Halle de la Mairie ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Du 14 juillet au 18 août tous à vos crayons dans les rues d’Arreau pour 2h d’initiation ou de perfectionnement au sketching, accompagnés d’un sketcher qui vous aidera à croquer de beaux souvenirs.
Animation gratuite et ouverte à tous. Prêt de matériel possible.
Rdv halle de la mairie.
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Halle de la Mairie ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
From July 14 to August 18: grab your pencils and take to the streets of Arreau for 2 hours of introductory or advanced sketching, accompanied by a sketcher who will help you sketch beautiful memories.
Free and open to all. Equipment available on loan.
Meeting point: town hall.
L’événement Mardi Sketching Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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