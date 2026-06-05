Mardi So Gascogne Marché gourmand et convivial # 10 Parc de la Garenne Nérac mardi 1 septembre 2026.

Nérac

Mardi So Gascogne Marché gourmand et convivial # 10

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 19:00:00

fin : 2026-09-01 23:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent les mardis soirs de la cité d’Henri IV.

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

20h > La Jimbalaya, banda 100% locale

20h30 > Concert Clément Serra

Clément Serra, chanteur bordelais passé par The Voice, a laissé sa vie de professeur des écoles en maternelle pour désormais vivre sur scène. Désormais accompagné par Swann, Aloïs, Théo et Tom, vous passerez une soirée aux ambiances rock, revisitant des classiques et proposant des compositions originales. .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Mardi So Gascogne Marché gourmand et convivial # 10

L’événement Mardi So Gascogne Marché gourmand et convivial # 10 Nérac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Albret