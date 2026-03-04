Mardis de la musique : Curiosités et pépites sur vinyles, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Mardis de la musique : Curiosités et pépites sur vinyles Mardi 10 mars, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Une séance d’écoute de vinyles commentées, pour oreilles curieuses.

@bibliothèque Mériadeck