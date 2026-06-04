Mardis musicaux Les Oizo de Passage SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux Les Oizo de Passage

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Les Oizo de Passage, c’est une aventure musicale née d’une belle rencontre dans le Sud-Ouest. Depuis 2019, le groupe partage des compositions engagées et des reprises variées, invitant tous les publics dans un univers poétique, festif et dansant. Entre chanson française, reggae, pop-rock et balades orchestrales, leur musique célèbre le partage, le vivant et l’espoir.

Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

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English :

Les Oizo de Passage is a musical adventure born of a wonderful encounter in the South-West of France. Since 2019, the group has been sharing their committed compositions and varied covers, inviting all audiences into a poetic, festive and danceable universe. Between French chanson, reggae, pop-rock and orchestral ballads, their music celebrates sharing, life and hope.

L’événement Mardis musicaux Les Oizo de Passage Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65