Mardis musicaux Los Tibias SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux Los Tibias

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Originaires des Hautes-Pyrénées, les cinq musiciens de LOS TIBIA vous embarquent dans un voyage aux sonorités afro-cubaines chaleureuses et ensoleillées. Porté par la voix envoûtante de Paco, le groupe mêle rythmes suaves et tempos entraînants, sublimés par des mélodies vibrantes et une énergie collective irrésistible.

Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

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English :

Hailing from the Hautes-Pyrénées, the five musicians of LOS TIBIA take you on a journey of warm, sunny Afro-Cuban sounds. Carried by Paco’s captivating voice, the group blends smooth rhythms and driving tempos, sublimated by vibrant melodies and irresistible collective energy.

L’événement Mardis musicaux Los Tibias Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65