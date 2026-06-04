Mardis musicaux Melting Pot SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux Melting Pot

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Après plus de 30 ans d’existence et plusieurs centaines de concerts, l’orchestre Melting Pot vous propose son Show Tropical Salsa, Chachacha, Merengue, Cumbia, Mambo et Bachata…

Au programme des compostions et arrangements 100 % latino qui vous feront voyager à destination de Cuba, Puerto Rico, Saint Domingue, en passant par la Colombie, le Vénézuela jusqu’à New York …

Les chanteurs, musiciens et danseuses de ce Big Band façon piquente partageront avec le public leur fougue Caliente et feront trépigner les plus rétifs à la danse.

Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

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English :

After more than 30 years of existence and several hundred concerts, the Melting Pot orchestra offers you its Tropical Show : Salsa, Chachacha, Merengue, Cumbia, Mambo and Bachata?

The 100% Latino compositions and arrangements will take you on a journey to Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Venezuela and New York?

The singers, musicians and dancers of this piquente -style Big Band will share their Caliente enthusiasm with the audience, and make even the most reluctant dancers tremble.

L’événement Mardis musicaux Melting Pot Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65