Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac mardi 21 juillet 2026.

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 23:59:00

Date(s) :

2026-07-21

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent les mardis soirs de la cité d’Henri IV.

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette du Comité des Fêtes.

20h30 > Concert Michel Fraisse invite Stéphane Laborie (Rock) .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53

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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Nérac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Albret