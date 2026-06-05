Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac
Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac mardi 21 juillet 2026.
Nérac
Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 23:59:00
Date(s) :
2026-07-21
Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent les mardis soirs de la cité d’Henri IV.
Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !
Buvette du Comité des Fêtes.
20h30 > Concert Michel Fraisse invite Stéphane Laborie (Rock) .
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53
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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4
L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Nérac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Albret
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