Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Parc de la Garenne Nérac mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Parc de la Garenne

Adresse : Avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 23:59:00

Date(s) :
2026-07-21

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent les mardis soirs de la cité d’Henri IV.
Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !
Buvette du Comité des Fêtes.
20h30 > Concert Michel Fraisse invite Stéphane Laborie (Rock)   .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 4 Nérac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Albret

À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)