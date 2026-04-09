Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 9 Parc de la Garenne Nérac Nérac
Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 9 Parc de la Garenne Nérac Nérac mardi 25 août 2026.
Nérac
Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 9
Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 00:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Durant tout l’été, le marché gourmand anime le coeur de la cité d’Henri IV chaque mardi soir.
Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !
Buvette de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
20h30 > Concert No Papa (Rock Blues)
Venez vibrer au rythme des guitares envoûtantes, des voix puissantes et de l’énergie live comme on l’aime ! Un style authentique, efficace et original, des rythmes qui réveillent les pieds, des guitares qui chantent le blues et une voix qui fait frissonner l’âme. .
Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 communication@ville-nerac.fr
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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 9
L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 9 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret
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