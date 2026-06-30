Marées max Le Logelloù Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Marées max

Le Logelloù 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-01

Spectacles, ciné-concert, concerts électro, ateliers

A Penvénan, Lannion, Lanmodez, Trévou-Tréguignec, Pleubian .

Le Logelloù 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 47 88 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marées max Penvénan a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose