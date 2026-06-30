AGENDA · Penvénan
Marées max Le Logelloù Penvénan
mercredi 1 juillet 2026 · Le Logelloù · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Marées max
Le Logelloù 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-01
Spectacles, ciné-concert, concerts électro, ateliers
A Penvénan, Lannion, Lanmodez, Trévou-Tréguignec, Pleubian .
Le Logelloù 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 47 88 15
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English :
L’événement Marées max Penvénan a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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