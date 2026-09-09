Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste Brive-la-Gaillarde
mercredi 18 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18 2026-11-19
De la friterie à la friperie
Je me promène dans notre époque comme un unijambiste se baladerait au musée international de la chaussure à moitié concerné, en claudiquant.
J’écoute du Jul et du Vivaldi avec autant de plaisir et ne comprends pas qu’un génie de notre temps n’ait pas encore pensé au featuring en hologramme 3D. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste
L’événement Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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