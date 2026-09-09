Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 20:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18 2026-11-19

De la friterie à la friperie

Je me promène dans notre époque comme un unijambiste se baladerait au musée international de la chaussure à moitié concerné, en claudiquant.

J’écoute du Jul et du Vivaldi avec autant de plaisir et ne comprends pas qu’un génie de notre temps n’ait pas encore pensé au featuring en hologramme 3D. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste

L’événement Margot Demeurisse dans Patate à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme