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Marguerite + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Marguerite + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Marguerite + 1ère partie STEREOLUX Nantes samedi 21 novembre 2026.

Lieu : STEREOLUX

Adresse : 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : Prévente : 31€ | Carte Stereolux : 26€ | Abonné·e partenaire : 26€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 31€ | Carte Stereolux : 26€ | Abonné·e partenaire : 26€  

Passée par la célèbre Academy, Marguerite est une personnalité lumineuse et électrique. Elle a navigué toute sa vie en cherchant sa place, en explorant son rapport à la féminité et à la masculinité. Des questions centrales dans ses chansons aux textes sensibles et aux mélodies entêtantes. Elle intrigue et émeut, sans jamais perdre son espièglerie.

STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/marguerite-1ere-partie-21112026-1900


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