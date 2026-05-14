Marguerite + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 31€ | Carte Stereolux : 26€ | Abonné·e partenaire : 26€

Passée par la célèbre Academy, Marguerite est une personnalité lumineuse et électrique. Elle a navigué toute sa vie en cherchant sa place, en explorant son rapport à la féminité et à la masculinité. Des questions centrales dans ses chansons aux textes sensibles et aux mélodies entêtantes. Elle intrigue et émeut, sans jamais perdre son espièglerie.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/marguerite-1ere-partie-21112026-1900



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