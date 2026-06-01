Maria & Alexis : Je chante !, Kiosque du Jardin de Marianne, Paris
Maria & Alexis : Je chante !, Kiosque du Jardin de Marianne, Paris dimanche 21 juin 2026.
Maria & Alexis : Je chante ! Dimanche 21 juin, 15h00 Kiosque du Jardin de Marianne Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Maria et Alexis sont les eleves de chant chez le professeure de musique Veronika Bulycheva depuis quelques années. Tous deux vivent avec un handicap, mais ils adorent chanter, danser et partager leur joie. Venez les encourager ! https://youtu.be/uTdW6VQ_LXg?si=7OjIoHtv0qIRjCnx
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©veronikabulycheva
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