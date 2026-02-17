Marie Bô On va tous être d’accord… ou pas | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Marie Bô On va tous être d’accord… ou pas | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 21:50:00

Date(s) :

2026-11-21

Venez voir Marie Bô dans son spectacle On va tous être d’accord… ou pas le samedi 21 novembre à 20h30 à la Comédie des Volcans.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see Marie Bô in her show On va tous être d’accord… ou pas on Saturday November 21 at 8.30pm at the Comédie des Volcans.

L’événement Marie Bô On va tous être d’accord… ou pas | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans