Marie Chantal La patate chaude | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Marie Chantal La patate chaude | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 5 décembre 2026.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-12-05 20:45:00
fin : 2026-12-05 22:05:00
2026-12-05
Venez voir Marie Chantal ou la patate chaude, le samedi 5 décembre à 20h45 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Marie Chantal ou la patate chaude, Saturday December 5 at 8:45pm at the Comédie des Volcans.
