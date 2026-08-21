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AGENDA · Mayenne

Marie Madeleine, Le Vox, Mayenne

lundi 14 septembre 2026 · Le Vox · Mayenne

Marie Madeleine, Le Vox, Mayenne

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Le Vox
Adresse
16 place Juhel, Mayenne
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne

Marie Madeleine Lundi 14 septembre, 20h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:14:00+02:00
Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:14:00+02:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire https://www.levoxmayenne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=2GKAJ »}]
Retour de cannes gncr – À Jacmel, en Haïti, la mer, les églises et les esprits façonnent la vie. Marie Madeleine est une femme libre. Elle vit de la prostitution et traverse les nuits sans se soume…

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